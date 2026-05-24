Udinese resta in 10! Dopo l'OFR Kabasele viene espulso

Udinese resta in 10! Dopo l'OFR Kabasele viene espulsoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:28Serie A
di Antonio Noto
Zanotti viene chiamato a OFR e a seguito di revisione il contrasto di Kabasele su Hojlund viene considerato condotta violenta.

Al 65' l'Udinese resta in dieci uomini! Giallo a Kabasele per un fallo su Hojlund, ma interviene il Var. Zanotti viene chiamato a OFR e a seguito di revisione il contrasto di Kabasele su Hojlund viene considerato condotta violenta che trasforma il cartellino in rosso.

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