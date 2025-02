Kean, che occasione in estate: ha una clausola 'bassa' per il suo valore

Moise Kean, doppietta contro l'Inter ed ennesimo show stagionale, ha numeri da centravanti di caratura mondiale. Ha 24 anni, è un trascinatore e ha tutto ciò che serve a un attaccante moderno per fare la differenza in qualsivoglia club.

A Firenze ha trovato l'ambiente ideale per consacrarsi e forse proprio questa serenità finalmente raggiunta potrebbe spingerlo a restare alla Fiorentina ben oltre questa stagione. La scelta infatti tra qualche mese sarà solo e soltanto sua perché con una clausola da 52 milioni non c'è dubbio che in estate tutti i top club che avranno bisogno di un vero numero 9 busseranno alla porta della Fiorentina e del suo entourage. Una clausola che vista la stagione in corso è fin troppo abbordabile. Lo riporta Tmw.