Ultim'ora Kean-Fiorentina, è rottura: non si presenta e forza la cessione al Como

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Tensione altissima tra Moise Kean e la Fiorentina. Come riportato da FirenzeViola, l'attaccante classe 2000 si è presentato in ritardo al Viola Park e ha comunicato alla società la propria indisponibilità ad allenarsi. Con il mercato agli sgoccioli, la mossa dell'ex Juventus sembra chiaramente pensata per accelerare i tempi e ottenere il via libera alla cessione al Como, club con cui ha già un accordo di massima sul contratto da tempo.

Kean-Como, la situazione: offerta da 40 milioni sul tavolo

Il giorno prima dello strappo, il Como - prossimo rivale del Napoli - aveva presentato un nuovo rilancio: 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Per Paratici si tratta di una cifra in linea con il valore del giocatore, anche alla luce della scadenza contrattuale fissata al 2029. Il dirigente bianconero, tuttavia, non può lasciar partire Kean senza prima assicurarsi un vero sostituto, nonostante il club si sia già cautelato con l'acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi sul futuro dell'attaccante.