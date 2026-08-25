Kessié, la Juve insiste ma occhio alla beffa: inserimento Roma, è un pupillo di Gasperini

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La Roma accelera per Franck Kessié e prova a inserirsi nella trattativa con la Juventus. L’ivoriano ha dato priorità ai bianconeri

La Roma si inserisce con forza nella corsa a Franck Kessié e prova a mettere pressione alla Juventus. Il centrocampista ivoriano resta infatti la prima scelta dei bianconeri per rinforzare la mediana e ha dato priorità al club torinese, senza finora approfondire le altre proposte ricevute. La Juventus, però, deve prima completare alcune cessioni a centrocampo per liberare spazio in rosa e poter procedere con l’operazione. La partenza di Fabio Miretti, ormai in chiusura con il Besiktas, potrebbe non essere sufficiente a sbloccare definitivamente l’affare. Una questione di tempistiche - riferisce Sky - che rischia di giocare a favore degli altri club interessati e che ha spinto la Roma ad accelerare.

Kessié-Roma, Gasperini insiste: sorpasso sulla Juventus?

I giallorossi sono l’ultimo club ad aver sondato concretamente il terreno e nelle ultime ore hanno intensificato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione. A spingere per Kessié c’è soprattutto Gian Piero Gasperini, che conosce bene l’ivoriano avendolo allenato ai tempi dell’Atalanta e ne apprezza particolarmente le caratteristiche. La Roma vuole quindi provare a sfruttare l’attesa della Juventus e capire se il proprio blitz possa trasformarsi in un sorpasso. Kessié, dal canto suo, continua a considerare i bianconeri la priorità, ma tutto dipenderà dalla velocità con cui la Juventus riuscirà a completare le proprie uscite e a liberare lo spazio necessario per chiudere il ritorno in Serie A dell’ex Milan.