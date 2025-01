Kolo Muani alla Juve, ufficialità tra oggi e domani: a Napoli ci sarà

Randal Kolo Muani a breve diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il PSG infatti ha risolto la questione degli slot tutti occupati per il prestito grazie alla cessione definitiva di Cher Ndour. Come riporta Sky Sport, il comunicato ufficiale della Juventus arriverà tra oggi e domani e Thiago Motta potrà avere a disposizione il giocatore per la trasferta di Napoli in programma sabato alle ore 18.

