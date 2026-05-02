L'Atalanta non vince più, punto d'oro per il Genoa: finisce 0-0 a Bergamo

vedi letture

Termina sul risultato di 0-0 il match della New Balance Arena tra Atalanta e Genoa, valido per la 35ª giornata di Serie A. La Dea di Raffaele Palladino non riesce a sbloccarsi dal periodo negativo: tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare, la vittoria manca da inizio aprile. Sponda rossoblu è invece un punto d'oro: la squadra di Daniele De Rossi sale a quota 40 in classifica ed è ad un passo dalla salvezza aritmetica.

Di seguito la classifica aggiornata dopo Atalanta-Genoa 0-0:

1 - Inter 79 punti, 34 partite giocate

2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate

3 - Milan 67 punti, 34 partite giocate

4 - Juventus 64 punti, 34 partite giocate

5 - Como 62 punti, 35 partite giocate

6 - Roma 61 punti, 34 partite giocate

7 - Atalanta 55 punti, 35 partite giocate

8 - Lazio 48 punti, 34 partite giocate

9 - Bologna 48 punti, 34 partite giocate

10 - Udinese 47 punti, 35 partite giocate

11 - Sassuolo 46 punti, 34 partite giocate

12 - Parma 42 punti, 34 partite giocate

13 - Torino 41 punti, 35 partite giocate

14 - Genoa 40 punti, 35 partite giocate

15 - Fiorentina 37 punti, 34 partite giocate

16 - Cagliari 36 punti, 34 partite giocate

17 - Lecce 32 punti, 35 partite giocate

18 - Cremonese 28 punti, 34 partite giocate

19 - Verona 19 punti, 34 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate