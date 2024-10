L'Empoli torna a fare punti dopo il ko col Napoli: 1-1 col Parma, Bonny sbaglia un rigore

Le due squadre più giovani del campionato si dividono la posta in questa domenica di Serie A. L'Empoli passa nel primo tempo al Tardini, ma nella ripresa il Parma trova il pari con Charpentier e sfiora il vantaggio con Bonny che sbaglia un calcio di rigore. I ducali collezionano un altro pari, l'Empoli torna a fare punti.

L'organizzazione dell'Empoli

Gioca bene, molto bene l'Empoli. Dopo la bella prestazione contro il Napoli, i ragazzi di D'Aversa giocano con grande personalità anche sul campo del Parma fin dai primi minuti. Una formazione organizzata, che difensivamente non concede praticamente nulla ai ducali e che non rinuncia mai a costruire le proprie azioni, con un 3-4-3 asimmetrico e diverse potenziali buone occasioni, specie con Colombo e Solbakken.

Autogol di Coulibaly

Una bellissima azione corale vale l'1-0 per i ragazzi di Roberto D'Aversa, sull'asse Colombo-Gyasi-Fazzini. L'attaccante imbuca per l'esterno, che da posizione defilata mette un pallone al bacio per l'inserimento di Fazzini, anticipato da Coulibaly all'ultimo secondo, ma il difensore ducale se la butta dentro da solo. 0-1 a Parma.

Il Parma trova il giusto pari

Nel secondo tempo il Parma prova a reagire e comincia ad alzare i giri del motore, spinto anche dal pubblico del Tardini. Bonny ci prova dalla distanza, ma trova l'ottima opposizione di Vasquez. Più avanti è Bernabé a sfiorare il gol, su punizione, ma il portiere dell'Empoli si supera ancora. In campo ora molto meglio i ducali, rinvigoriti anche dai cambi di Pecchia. E proprio con un cambio arriva il pari: entra Charpentier e a dieci minuti dalla fine sfrutta il cross di Valori e la dormita della difesa azzurra per fare 1-1.

Bonny sbaglia dal dischetto

L'Empoli scompare, il Parma si prende tutta la scena e pochi minuti dopo ha anche la grande chance di completare il ribaltone. Vasquez stende Almqvist in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Bonny, il Tardini è pronto a esplodere ma l'urlo di gioia resta fermo in gola: l'attaccante sbaglia il penalty e si rimane sull'1-1. Risultato che resiste fino alla fine.