L'Inter chiamata allo sforzo nel derby di Coppa Italia: le possibili scelte di Inzaghi

Da una parte l’ultima ancora per salvare la stagione, dall’altra un altro passo verso un’annata che può essere leggendaria: c’è tutto questo in Inter-Milan, prima semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le due squadre si conoscono fin troppo bene, essendo al quinto confronto stagionale. Nonostante i 20 punti di vantaggio dell’Inter sul Milan in campionato, i rossoneri hanno costretto i cugini a 2 pareggi e 2 sconfitte nei 4 confronti diretti. Partita dunque apertissima: in palio un posto in finale contro una tra Bologna ed Empoli. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dirige la sfida il Sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

COME ARRIVA L’INTER – Scelte abbastanza obbligate per Inzaghi, alle prese con diverse assenze e con i tanti impegni ravvicinati. Nel suo classico 3-5-2, davanti a Martinez spazio ad una linea difensiva con Pavard, Acerbi e Bastoni. Il centrale ex Lazio è uno dei tre diffidati in casa Inter (gli altri due sono Bisseck e Dumfries), ma il tecnico non dovrebbe comunque rinunciare a lui. Il grande ex Calhanoglu in regia, con ai lati Barella (avanti su Frattesi) e Mkhitaryan. Sulla destra Darmian, mentre dall’altra parte giocherà Dimarco. In avanti, non essendo disponibile Thuram e con Arnautovic non al meglio, possibile chance dal 1' per Correa come partner di Lautaro.

COME ARRIVA IL MILAN – Conceicao dovrebbe dare continuità al 3-4-3, schierato nelle ultime 2 giornate di campionato. Tomori, Gabbia e Pavlovic comporranno il terzetto difensivo, che avrà il compito di proteggere la porta di Maignan. Fofana e Reijnders nel cuore della mediana, supportati sulle fasce da Jimenez (in vantaggio nel ballottaggio con Walker) e Theo Hernandez. Come centravanti la scelta dovrebbe ricadere su Abraham, in un tridente completato da Pulisic e Leao. L’ex Roma però è insidiato da Jovic. Possibile anche che il modulo iniziale sia il 4-2-3-1 con Walker terzino destro, Theo Hernandez dall’altra parte, Gabbia out e Jimenez nel trio alle spalle del centravanti insieme a Pulisic e Leao.