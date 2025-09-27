L'Inter la sblocca, tiene botta e la chiude nel finale: finisce 2-0 a Cagliari

Termina sul risultato di 0-2 il match dell’Unipol Domus tra Cagliari e Inter, valido per la quinta giornata di Serie A. A sbloccare la partita dopo soli nove minuti è Lautaro Martinez su assist di Bastoni, nella ripresa i rossoblu cercano la rete del pari e rimangono in gioco fino all’82esimo, quando il subentrato Francesco Pio Esposito mette in ghiaccio il risultato su passaggio vincente di Dimarco. Così, con il secondo successo consecutivo la squadra di Cristian Chivu si porta a quota nove punti in classifica, a meno tre dalla vetta in attesa di Milan-Napoli.

Di seguito la classifica aggiornata dopo Cagliari-Inter 0-2:

1. Napoli 12

2. Juventus 11*

3. Milan 9

4. Roma 9

5. Inter 9*

6. Cremonese 9*

7. Atalanta 9*

8. Como 8*

9. Cagliari 7*

10. Udinese 7

11. Bologna 6

12. Torino 4

13. Lazio 3

14. Sassuolo 3

15. Hellas Verona 3

16. Genoa 2

17. Fiorentina 2

18. Parma 2

19. Pisa 1

20. Lecce 1

*una partita in più