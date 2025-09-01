La Fiorentina si rinforza in vista del Napoli: preso un terzino dalla Premier

Ufficiale

La Fiorentina si rinforza in vista del Napoli: preso un terzino dalla PremierTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:20Serie A
di Arturo Minervini

Altro colpo in entrata per la Fiorentina (avversaria del Napoli al ritorno del campionato dopo la sosta), che ha depositato il contratto di Tariq Lamptey: la Lega Serie A ne dà notizia, chiarendo che il suo sarà un arrivo a titolo definitivo. Acquisto per 6 milioni più bonus. 

Pronto per il rilancio
Nato a Londra, il calciatore 24enne cresciuto nel settore giovanile del Chelsea ha oltre 100 partite in Premier League ma quest'anno non è ancora mai sceso in campo e ha scelto così il trasferimento in Serie A. Nelle idee dei viola il suolo ruolo sarà quello del vice-Dodo.