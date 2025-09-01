Ufficiale La Fiorentina si rinforza in vista del Napoli: preso un terzino dalla Premier

vedi letture

Altro colpo in entrata per la Fiorentina (avversaria del Napoli al ritorno del campionato dopo la sosta), che ha depositato il contratto di Tariq Lamptey: la Lega Serie A ne dà notizia, chiarendo che il suo sarà un arrivo a titolo definitivo. Acquisto per 6 milioni più bonus.

Pronto per il rilancio

Nato a Londra, il calciatore 24enne cresciuto nel settore giovanile del Chelsea ha oltre 100 partite in Premier League ma quest'anno non è ancora mai sceso in campo e ha scelto così il trasferimento in Serie A. Nelle idee dei viola il suolo ruolo sarà quello del vice-Dodo.