La Fiorentina si rinforza in vista del Napoli: preso un terzino dalla Premier
Altro colpo in entrata per la Fiorentina (avversaria del Napoli al ritorno del campionato dopo la sosta), che ha depositato il contratto di Tariq Lamptey: la Lega Serie A ne dà notizia, chiarendo che il suo sarà un arrivo a titolo definitivo. Acquisto per 6 milioni più bonus.
Pronto per il rilancio
Nato a Londra, il calciatore 24enne cresciuto nel settore giovanile del Chelsea ha oltre 100 partite in Premier League ma quest'anno non è ancora mai sceso in campo e ha scelto così il trasferimento in Serie A. Nelle idee dei viola il suolo ruolo sarà quello del vice-Dodo.
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
