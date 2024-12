La Juve soffre ma torna alla vittoria 43 giorni dopo: Monza battuto di misura

All'U-Power Stadium la Juventus batte 2-1 il Monza nel posticipo della 17ª giornata di Serie A. Accade tutto nel primo tempo. Nico Gonzalez è il grande protagonista dell'inizio del match e sugli sviluppi di un corner smanacciato da Turati, prova di testa a sorprendere l'estremo difensore, che ha un buon riflesso e devia ancora in angolo. Questa volta però il mancino di Koopmeiners fa molto male perché trova tutto solo in area piccola Weston McKennie, che con il destro appoggia in porta al 14' e fa 1-0 per la Juventus sul Monza.

Gli uomini di Nesta non ci stanno e al 22' trovano l'1-1 quasi a sorpresa con Samuele Birindelli: ottimo cross da sinistra di Carboni sul secondo palo per l'esterno destro, che arriva in corsa e con il mancino trova un tiro imparabile, che si insacca alla destra di Di Gregorio. Al 39' però i bianconeri tornano avanti grazie a Nico Gonzalez, che è il più lesto di tutti ad approfittare di un rimpallo in area dopo una protezione di Locatelli e a battere Turati con il destro da pochi passi.