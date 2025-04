La Juventus può perdere Cambiaso e Di Gregorio in estate: assalto di una big inglese

Il Manchester City sembra pronto a lanciare un nuovo assalto per Andrea Cambiaso e Michele Di Gregorio, due tra i profili più interessanti dell’attuale Juventus. Cambiaso - si legge su Tuttosport - è un obiettivo concreto per l’estate. Guardiola ha provato a portarlo al City già a gennaio, ma senza presentare un’offerta ufficiale. Il tecnico catalano lo considera ideale per il suo sistema: duttile, intelligente tatticamente, giovane ma con personalità.

La Juventus ha fissato la valutazione a 80 milioni, ma in estate potrebbe accettare una proposta tra 60 e 70 milioni. Al City, per lui, sarebbe pronto un ingaggio da oltre 5 milioni annui, contro gli attuali 2,5 milioni. La sua cessione potrebbe rientrare nella strategia della Juve di finanziare il mercato, puntando su giovani come Kenan Yildiz per rifondare la squadra.

Di Gregorio, invece, potrebbe essere l'erede di Ederson. Il City ha messo nel mirino anche il portiere, che ha ben figurato in stagione, soprattutto nello scontro di Champions contro Haaland. Ederson potrebbe andare via per l’Arabia Saudita e Di Gregorio viene visto come un potenziale sostituto, seppur in concorrenza con altri nomi.

Nonostante l’interesse anche di club come il Liverpool, il portiere è legato al progetto Juve, che lo ha riscattato automaticamente nel 2025 per circa 13,5 milioni di euro dopo il prestito dal Monza. La Juve lo considera il portiere titolare del futuro e lo cederà solo davanti a un’offerta monstre.