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La Juventus sceglie Spalletti anche per il futuro: annunciato il rinnovo di contratto
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Arriva la conferma sul futuro della panchina bianconera: Luciano Spalletti proseguirà la sua avventura alla Juventus anche nelle prossime stagioni. Il club ha infatti annunciato il rinnovo del tecnico toscano fino al 2028, dopo l’intesa raggiunta nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile.
Una scelta maturata alla luce dei risultati ottenuti dall’allenatore, che dal suo arrivo ha collezionato 17 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte in tutte le competizioni. Numeri ritenuti sufficientemente solidi dalla dirigenza per dare continuità al progetto tecnico. La Juventus, dunque, decide di puntare ancora su Spalletti, premiando il lavoro svolto finora e affidandogli la guida della squadra anche per il prossimo biennio.
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