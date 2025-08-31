La Lazio si rialza e cala il poker: Verona non pervenuto

vedi letture

La Lazio torna al successo e domina l’Hellas Verona per 4-0 all’Olimpico, ottenendo la prima vittoria in campionato. La squadra di Sarri sfrutta un Verona molle e distratto, chiudendo il primo tempo già sul 3-0 grazie a un ispiratissimo Valentin Castellanos. L’argentino mette a tacere le critiche estive con una prestazione da protagonista, tra assist, gol e una spettacolare rabona servita a Zaccagni.

Al Taty bastano pochi minuti per entrare in partita: al 2’ serve Guendouzi per il vantaggio, poi partecipa al triangolo con Zaccagni che porta al 2-0 con un gol da applausi. Sul finire del primo tempo completa la sua tripletta con un colpo di testa su punizione di Rovella. Nella ripresa la Lazio prova il poker con Cancellieri e Castellanos, ma è Boulaye Dia a chiudere la sfida, finalizzando un assist di Reda Belahyane.