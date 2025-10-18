Ufficiale
Serie A, l'ex punisce i campioni d'Italia: Simeone è l'MVP di Torino-Napoli
TuttoNapoli.net
E' il giorno dell'ex: Giovanni Simeone castiga il Napoli e regala al Torino un'importante vittoria. L'attaccante argentino segnato il gol decisivo contro i campioni d'Italia e conquista anche l'MVP della sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino.
Il Cholito è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match.
Il Cholito è il Panini Player Of The Match di #TorinoNapoli! pic.twitter.com/ihQoCi2z1h— Lega Serie A (@SerieA) October 18, 2025
Pubblicità
Serie A
Le più lette
4 Conte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Prossima partita
21 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Conte a Dazn: "Il gol ce lo siamo fatti noi! Mercato? L'avevo detto, la stagione passa dalla crescita dei nuovi"
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com