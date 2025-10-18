Ufficiale

Serie A, l'ex punisce i campioni d'Italia: Simeone è l'MVP di Torino-Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:45Serie A
di Antonio Noto

E' il giorno dell'ex: Giovanni Simeone castiga il Napoli e regala al Torino un'importante vittoria. L'attaccante argentino segnato il gol decisivo contro i campioni d'Italia e conquista anche l'MVP della sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Il Cholito è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match.