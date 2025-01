La Premier tenta Retegui: pronta maxi offerta all’Atalanta, le cifre

La Premier League fa sul serio per Mateo Retegui: secondo La Repubblica, Arsenal e Aston Villa sono pronte a offrire 55 milioni di euro all'Atalanta per la punta della Nazionale, attuale capocannoniere del campionato. L'attaccante non è al momento a disposizione di Gasperini per infortunio.

