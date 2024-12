La prossima spesa sul mercato di Giuntoli: 30mln per il riscatto di una rivelazione della Juve

La Juventus, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ha già deciso da diverse settimane di trattenere Francisco Conceiçao anche in futuro, dopo averlo preso in prestito oneroso per 7 milioni di euro la scorsa estate.

Il portoghese, che fra pochi giorni compirà 22 anni, ha praticamente convinto tutti in questi primi mesi a Torino e l'idea della Juventus, scrive il quotidiano, è quella di definire quanto prima il suo riscatto. Di scritto in questo senso non esiste niente, ma al momento degli accordi estivi è andata in scena una stretta di mano fra Cristiano Giuntoli ed i dirigenti del Porto, con la regia di Jorge Mendes, che farà fede.

Un'operazione che porterà la Juventus a sborsare ulteriori 30 milioni di euro per la totalità del suo cartellino, senza considerare possibili sconti da parte dei portoghesi, con la Juventus che per il quotidiano definirà tutto entro la fine di dicembre con un'anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Il giocatore stesso non si sente di passaggio a Torino e anche il tecnico Thiago Motta ha spesso speso parole di elogio per lui: "E’ sempre sorridente e ha una grande voglia di allenarsi, era molto dispiaciuto la settimana che si è fatto male. Vuole recuperare in fretta e vuole sempre giocare, è un vantaggio per l’allenatore. E’ un giocatore forte e allenarlo è un piacere".