La Roma liquida la pratica Udinese e si prende la vetta!

vedi letture

Vittoria netta e convincente della Roma, che supera l’Udinese 2-0 e si porta in vetta alla classifica. La squadra di Gasperini domina per larghi tratti, mostrando compattezza e organizzazione, e rischia soltanto nei minuti finali. Dopo diverse occasioni da gol, i giallorossi sbloccano il match grazie a un rigore trasformato con freddezza da Lorenzo Pellegrini, concesso per un fallo di mano di Kamara. Prima del vantaggio, la Roma aveva già sfiorato il gol con Celik e Cristante, fermato dal palo, mentre l’Udinese appariva schiacciata nella propria metà campo.

Nella ripresa, il copione non cambia: la Roma continua a spingere e trova il raddoppio con Zeki Celik, bravo a chiudere uno scambio rapido con Mancini e battere Okoye. I friulani faticano a reagire e non impensieriscono quasi mai Svilar, decisivo solo nel finale su Zaniolo dopo un errore in disimpegno di Ndicka. L’ultima emozione arriva nel recupero, con Atta che centra il palo. La Roma archivia così un successo pienamente meritato, frutto di solidità, equilibrio e cinismo sotto porta.