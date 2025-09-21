Lautaro a rischio forfait, Mediaset esalta Pio Esposito: "Settimana da sogno"

vedi letture

Lautaro Martinez potrebbe saltare anche la sfida di questa sera contro il Sassuolo. Ancora problemi fisici per il Toro e Chivu alla fine potrebbe decidere di non rischiarlo. Al suo posto è già pronto, come ad Amsterdam in Champions League, Francesco Pio Esposito. Il portale Sportmediaset a tal proposito scrive.

"E l'attaccante azzurro sembra proprio che potrà coronare una settimana da sogno, dopo l'esordio in Champions League, e i voti lusinghieri ricevuti dalla stampa, pronto anche l'esordio da titolare in Serie A con la maglia dell'Inter dopo i 22' giocati contro l'Udinese, subentrato al posto di Calhanoglu. E chissà che non arrivi pure il momento del primo gol in Serie A...".