Lazio, Baroni è il nuovo allenatore: arriva l'annuncio di Lotito

Marco Baroni si avvicina a grandi falcate alla panchina della Lazio. Il tecnico è stato protagonista della salvezza del Verona nella scorsa stagione e adesso è pronto ad iniziare una nuova avventura sulla panchina del club della capitale. Dopo le dimissioni di Igor Tudor, i biancocelesti sono pronti a cambiare tecnico ma ormai sembra essere tutto risolto con la formazione scaligera. Battuta quindi la concorrenza del Monza di Adriano Galliani che puntava sul mister per dare continuità al lavoro di Raffaele Palladino, passato invece alla Fiorentina.

A darne l'annuncio è lo stesso presidente Claudio Lotito che, riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, ha dichiarato: "Col Verona è tutto risolto. Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Lo abbiamo voluto perché è un buon tecnico e pensiamo che sia il profilo giusto. Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che mi facevano la guerra quando presi Inzaghi, Pioli e Petkovic…E poi ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no?. Mi hanno chiamato quattro presidenti - ha proseguito il numero uno biancoceleste - per farmi i complimenti. Ho scelto una persona di qualità, lo dicono tutti, anche Sarri ne ha parlato bene".