Lazio, Baroni fa il punto sugli infortunati verso il Maradona: un forfait, due in dubbio

vedi letture

Marco Baroni si è soffermato anche sugli infortunati in vista della prossima sfida del Maradona

Nel corso della conferenza stampa dopo il 3-1 al Napoli in Coppa Italia, l’allenatore biancoceleste Marco Baroni si è soffermato anche sugli infortunati in vista della prossima sfida di campionato in programma al Maradona: "Come stanno Dia e Tavares? Stanno meglio, potrebbero essere disponibili domenica. Li devo valutare, sarà una partita durissima. Sicuramente li recuperiamo, ma bisogna capire se hanno la testa accesa per giocare. Arrivano da momenti in cui hanno lavorato in maniera differenziata, conto a rimetterli dentro se dall'inizio o part time.

Condizioni di Vecino? Dopo Amsterdam credo che sarà pronto".