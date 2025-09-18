Lazio, emergenza in difesa per Sarri: un terzino e un centrale vanno ko
(ANSA) - ROMA, 18 SET - La marcia di avvicinamento al derby, da parte della Lazio, prosegue nel centro sportivo di Formello. Un match al quale i biancocelesti arrivano dopo la sconfitta con il Sassuolo e con qualche defezione che costringerà il tecnico Sarri a scelte obbligate. Per la stracittadina, infatti, non recupererà Lazzari, che ha riportato "una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico", come reso noto dal club Rimangono in dubbio anche Patric, Castellanos, Rovella e Vecino che continuano il loro programma atletico individuale mentre Gigot, ormai ai margini della rosa biancoceleste, è stato "sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia.
L'operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia", fa sapere la società. (ANSA).
