Ufficiale Lazio-Empoli, le formazioni: Dia-Castellanos titolari. D'Aversa punta su Solbakken

La 7^ giornata di Serie A prosegue proponendo Lazio-Empoli come una delle due gare in programma oggi alle 15.00. Diversi cambi di Baroni rispetto alla sfida di Europa League contro il Nizza. In difesa spazio a Lazzari sulla destra, in una linea completata da Gila e Romagnoli in mezzo e da Nuno Tavares dall'altra parte. Guendouzi in mediana con Rovella, mentre in avanti nel trio alle spalle di Castellanos viene data una chance a Isaksen.

D'Aversa risponde con il 3-4-2-1, optando per l'ex romanista Solbakken come riferimento avanzato con Esposito e Fazzini alle sue spalle. In mediana Anjorin dal 1' accanto a Grassi, con Gyasi e Pezzella sulle fasce. Goglichidze, Ismajli e Viti saranno i tre difensori posti davanti a Vasquez. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Fazzini; Solbakken. Allenatore: D'Aversa.