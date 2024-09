Ufficiale Lazio-Hellas Verona, le formazioni: Baroni con Dia-Castellanos

Una vittoria, una sconfitta e un pareggio. La Lazio ora cerca continuità dopo il pari con il Milan risalente a prima della sosta e nel match di stasera, all'Olimpico contro l'Hellas Verona, punta al successo anche per fare un bel balzo in avanti in classifica. Dall'altro lato una delle squadre che sta sorprendendo di più in quest'avvio di campionato: la formazione di Zanetti ha sei punti in classifica ed è reduce dal 2-0 in trasferta sul Genoa.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Lazio viene confermato lo schieramento con Dia e Castellanos insieme nel 4-2-3-1 di Baroni, con Isaksen e Zaccagni a completare il reparto. Gila, alla prima chiamata, è titolare insieme a Romagnoli al centro della difesa, mentre a destra Lazzari la spunta su Marusic. A centrocampo la diga sarà composta da Rovella e Guendouzi.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Noslin, Pedro.

Allenatore: Marco Baroni.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic; Harroui, Kastanos; Tengstedt. A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Sarr, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Magnani, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi.

Allenatore: Paolo Zanetti