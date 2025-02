Ufficiale Lazio, i convocati di Baroni per il Napoli: recuperato Dia

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha diramato l'elenco dei convocati in vista dell'importantissima sfida di oggi contro il Napoli. Regolarmente in gruppo, come da indicazioni dalla rifinitura di ieri, Boulaye Dia. Restano fuori, invece, gli infortunati Patric, Vecino e Hysaj oltre al fuori lista Pellegrini. Questi i convocati di Baroni:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Gigot, Romagnoli, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Gila, Marusic

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic, Ibrahimovic

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna