Lazio, il clima è già rovente per la fascia a Zaccagni. Lotito: "Mica decide la squadra"

vedi letture

Secondo Il Messaggero la scelta non è affatto piaciuta a Danilo Cataldi e ad altri big della rosa biancoceleste

Mattia Zaccagni è il nuovo capitano della Lazio e il tecnico Marco Baroni ha spiegato così la decisione: "È una scelta mia, l’ho comunicato alla squadra. È una scelta attenta e ponderata, come avevo detto a fine ritiro questa è una squadra che ha tanti capitani. Adesso ci sono tante partite, lo scorso anno si sono alternati cinque capitani, c’è una rappresentanza interna con tanti capitani, in quella esterna invece ho individuato in Zaccagni il giocatore giusto. È un nazionale che si è legato a lungo alla società, ha qualità e ha i valori giusti per essere il capitano. Ne abbiamo parlato e lui deve essere bravo perché negli atteggiamenti il capitano non deve sbagliare mai".

Secondo Il Messaggero la scelta non è affatto piaciuta a Danilo Cataldi e ad altri big della rosa biancoceleste, infastiditi da una decisione che è sembrata arrivare dall'alto piuttosto che dalla volontà del tecnico. Tanto da parlare di spogliatoio in subbuglio. E proprio il presidente Claudio Lotito, tramite il quotidiano, ha commentato la questione smarcandosi dalla polemica.

"Marusic e Provedel hanno scelto Cataldi? Mica decide la squadra ma Baroni puntando su chi incarna i valori della Lazio. Io non ho parlato col tecnico né ho fatto alcun discorso al gruppo. Voglio restare fuori dalle dinamiche dello spogliatoio. Abbiamo iniziato un progetto e un ciclo nuovo, presto tutta gente che non pensa al singolo ma al bene collettivo", le parole del numero uno biancoceleste.