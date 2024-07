Lazio, Immobile vuole chiudere col Besiktas prima dell'inizio del ritiro: le ultime

Ciro Immobile considera conclusa la sua avventura alla Lazio e adesso spinge per definire il prima possibile il trasferimento in Turchia al Besiktas.

Ciro Immobile considera conclusa la sua avventura alla Lazio e adesso spinge per definire il prima possibile il trasferimento in Turchia al Besiktas. Il capitano biancoceleste dopo otto stagioni e oltre duecento reti ufficiali non si sente più al centro del progetto biancoceleste ed è pronto a salutare la Capitale per trasferirsi a Istanbul. L'offerta che il club turco gli ha presentato nelle ultime ore è quella giusta: dodici milioni di euro netti per i prossimi due anni con possibilità di estendere l'accordo per una ulteriore stagione. A 34 anni, è una proposta considerata irrinunciabile.

Al momento però la Lazio non ha dato il via libera: Claudio Lotito chiede un indennizzo, circa 4-5 milioni di euro, per cedere il suo centravanti. Mentre il Besiktas dall'altro lato vorrebbe il giocatore gratis, convinto che a queste condizioni farebbe già un grande favore alla società biancoceleste liberandola di un ingaggio da 4.5 milioni di euro netti per le prossime due stagioni. In tutto questo la Lazio nella giornata di giovedì si recherà ad Auronzo di Cadore per iniziare il ritiro e Immobile, prima di quella data, vorrebbe definire il trasferimento. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

Nella serata di ieri, così Lotito s'è espresso su questo trasferimento: “Mi sta dicendo lei dell'offerta, io non la conosco. È come quello che dice che si sposa ma non conosce la sposa. Non lo so, lo dico con tutta onestà: la mia società non ha ricevuto nessuna offerta. Immobile è un giocatore della Lazio, ha un contratto con la Lazio. La società non ha ricevuto nessuna offerta da un altro club che vuole acquisirlo. Nel momento in cui la riceverà, la valuterà. Noi a oggi non abbiamo ricevuto nessuna offerta”.