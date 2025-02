Ufficiale Lazio-Monza, le formazioni: Baroni con i titolarissimi, Palacios dal 1'

Esame Monza per la Lazio di Marco Baroni, chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus di venerdì. Il tecnico biancoceleste di affida alla sua squadra tipo, con Castellanos centravanti supportato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Rovella e Guendouzi agiranno in mediana, mentre la difesa sarà formata da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares, davanti a Provedel.

Dall'altra parte Salvatore Bocchetti punta su Ganvoula in attacco, insieme a Dany Mota, con Pizzignacco che prenderà il posto di Turati infortunato in porta. Per il resto spazio a Martins e Pedro Pereira sulle corsie, con Ciurria, Bianco e Urbanski in mediana, mentre in difesa spazio a Lekovic, Izzo e Palacios. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Olimpico.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Lekovic, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Ciurria, Bianco, Urbaski, Martins; Mota, Ganvoula. All. Bocchetti.