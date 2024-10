Lazio, non solo Folorunsho: per il centrocampo spunta un 2004 del Verona

vedi letture

Oltre a Michael Folorunsho, c’è un nome nuovo nel mirino della Lazio per il centrocampo che verrà.

Oltre a Michael Folorunsho, c’è un nome nuovo nel mirino della Lazio per il centrocampo che verrà. Si tratta di Reda Belahyane, classe 2004 in forza all'Hellas Verona, una delle più belle rivelazioni di quest'avvio di stagione. Il rapporto con Marco Baroni, che l'ha lanciato all'ombra dell'Arena, potrebbe essere un fattore importante per la buona riuscita della trattativa. "Baroni per me è stato importante, mi ha fatto conoscere il campionato italiano. Con lui non ho giocato molto, però mi ha sempre dato grande attenzione", ha dichiarato recentemente il centrocampista franco-marocchino.

L’avvio di stagione di Belahyane è stato eccezionale, il giocatore abbina qualità e quantità, è rapido, vede il gioco, ma sa farsi rispettare anche a livello fisico, pur non avendo una struttura da corazziere. C’è chi lo paragona a Lobotka, ma forse Belahyane - a 20 anni - ha margini e qualità per diventare lui in futuro un termine di paragone.

L'Hellas Verona ora se lo gode, era stato preso dal Nizza per circa 500 mila euro, ora vale almeno 7-8 milioni di euro, ma la quotazione è destinata a crescere ancora. La Lazio lo monitora, sapendo però che su Belahyane ci sono già diversi occhi interessati. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.