Lazio, si attende a breve la firma di Insigne: potrebbe esserci col Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A potrebbe concretizzarsi a breve. L’ex capitano del Napoli è infatti sempre più vicino alla Lazio e l’intesa sarebbe già stata raggiunta nelle ultime ore. Bisogna capire se l'accordo sarà formalizzato in tempo per vedere Insigne già tra i convocati per la sfida al Napoli, sua ex squadra, in programma il 4 gennaio.

Insigne si trova a Roma da alcuni giorni e l’operazione potrebbe essere formalizzata a breve. Nel frattempo Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, nelle prossime ore si sottoporrà a un piccolo intervento programmato da tempo. L’allenatore tornerà presto operativo: nei prossimi giorni sarà a Formello e domenica sarà regolarmente in panchina nella sfida contro il Napoli.