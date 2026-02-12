Ufficiale
Il Bologna batte un colpo di mercato: blindato un pezzo pregiato
TuttoNapoli.net
Nonostante il momento delicato in casa Bologna in termini di risultati, con la vittoria in campionato che manca da otto partite e la recente eliminazione ai Quarti di Coppa Italia contro la Lazio, la società ha deciso di blindare uno dei suoi giocatori più importanti. Come infatti annunciato sul proprio sito ufficiale, il centravanti argentino Santiago Castro ha rinnovato fino al 2030.
A renderlo noto, come detto, è stato lo stesso Bologna attraverso il seguente comunicato: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030".
Pubblicità
Serie A
Copertina "Testa di c...", aperta indagine su Conte: cosa rischia l'allenatore del Napoli di Fabio Tarantino
Le più lette
1 Criscitiello attacca Manna: "ADL dovrebbe fargli causa! Esplode Vergara e prende Giovane a 20mln!"
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com