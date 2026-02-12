Milan, Allegri: "Inter e Napoli forti e sta tornando pure la Juve, per la Champions è dura"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, alla vigilia del match contro il Pisa è intervenuto in conferenza stampa: "Il Pisa in questo momento sta lottando per restare in Serie A, è una squadra fisica, che in casa crea molto. Ha perso tenendo in vita le partite, bisognerà avere grande attenzione, bisognerà essere subito pronti. Quella di domani è anche una delle quattro partite che ci porterà al derby, sarà un turno molto importante. Contro Pisa, Cremonese e Parma nel girone d'andata abbiamo fatto solo due punti".

Come stanno gli infortunati? "Pulisic sarà a disposizione, ieri si è allenato con la squadra per la prima volta, ma avtà 15-20 minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio, Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers è ancora fuori, però già sta molto meglio: vediamo se sarà a disposizione contro il Como".

I giocatori del Milan non si nascondono per lo scudetto, mentre lei parla di Champions: cosa ne pensa? "Valuto questa cosa in maniera positiva, perché tutti dobbiamo avere l'ambizione di ottenere il massimo. Oggi abbiamo una buona posizione di classifica, però non basta: con 50 punti non vai neanche in Conference. Più ci avviciniamo alla quota Champions, più siamo in una buona posizione di classifica. Ecco perché sono molto importanti queste partite prima del derby".

Cosa pensa delle recenti polemiche sugli arbitri? "Cinquant'anni fa c'erano discussioni sugli arbitri, ora c'è il VAR che aiuta molto. È uno strumento importante, ci stanno lavorando per migliorarlo ancora. La cosa più importante del VAR è l'oggettività, lì bisogna migliorarla al 100% dove possibile. Tutto il resto è soggettivo, e le polemiche ci saranno sempre. Se in partita ti danno qualcosa a favore, stai zitto. Se ti danno qualcosa contro, ti arrabbi. Il miglioramento arriva solo sull'oggettività, non sulla soggettività. Mi sono messo a sorridere perché siamo riusciti a commentare in Italia un episodio che è successo in Inghilterra, siamo meravigliosi. Siamo andati a commentare l'episodio di Liverpool-City... Sarebbe bello parlare di tecnica e tante altre cose, dove c'è da migliorare".

Come giudica la stagione del Milan finora? "Finora abbiamo fatto una buona stagione, siamo partiti per cercare di tornare in Champions e al momento siamo tra le prime quattro. L'obiettivo è quello. Poi avremmo potuto far meglio in Coppa Italia, che è un nostro rammarico. Dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo, consapevoli che l'Inter - come sapevamo fin dall'inizio - è una squadra molto forte, il Napoli pure è forte, la Juve sta tornando su... Non sarà facile entrare tra le prime quattro, dobbiamo pensare a fare e non alle polemiche o al resto".