Inter, Chivu sorride: due titolarissimi tornano per il big match contro la Juventus
(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Buone notizie per Cristian Chivu in vista del big match contro la Juventus sabato sera a San Siro. Si allenano con il gruppo i due infortunati eccellenti Calhanoglu e Barella e probabilmente per il derby d'Italia partiranno dalla panchina.
Ritorno in vista anche per Dumfries dopo l'infortunio che lo ha fermato a novembre. Il giocatore potrebbe rivedersi nella trasferta a Lecce. Per Chivu pochi i dubbi di formazione, in attacco partiranno Lautaro Martinez e Thuram con Pio Esposito pronto a entrare eventualmente in corsa se dovesse essere necessario. (ANSA).
