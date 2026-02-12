Ufficiale

Gli arbitri del 25esimo turno: la scelta del designatore su Manganiello e Gariglio

di Fabio Tarantino

Ufficiali le designazioni arbitrali per il 25esimo turno di campionato. Manganiello e Gariglio, arbitro e Var di Napoli-Como, sono regolarmente designati con il primo che sarà quarto uomo in Udinese-Sassuolo e il Var del Maradona che sarà Avar di Lazio-Atalanta. Ecco le designazioni: 

PISA – MILAN    Venerdì 13/02 h.20.45

FABBRI

IMPERIALE – PASSERI

IV:      PICCININI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       SERRA

COMO – FIORENTINA    Sabato 14/02 h. 15.00

MARCHETTI

BACCINI – POLITI

IV:      DI MARCO

VAR:     MARESCA

AVAR:       GIUA

LAZIO – ATALANTA    Sabato 14/02 h. 18.00

SACCHI J.L.

PERROTTI – LAUDATO

IV:       DI BELLO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:        GARIGLIO

INTER – JUVENTUS    Sabato 14/02 h. 20.45

LA PENNA (foto)

MELI – ALASSIO

IV:     DOVERI

VAR:     CHIFFI

AVAR:     ABISSO

UDINESE – SASSUOLO    h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

PRETI – TRINCHIERI  

IV:      MANGANIELLO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     CHIFFI

CREMONESE – GENOA    h. 15.00

SOZZA 

VECCHI – MASTRODONATO

IV:     RAPUANO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      GARIGLIO

PARMA – H. VERONA    h. 15.00

PAIRETTO

BAHRI – EL FILALI

IV:       MARINELLI

VAR:     PATERNA

AVAR:     MARESCA

TORINO – BOLOGNA    h. 18.00

FOURNEAU

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:     MUCERA

VAR:      NASCA

AVAR:       MARIANI

NAPOLI – ROMA    h. 20.45

COLOMBO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:       MARCENARO

VAR:      ABISSO

AVAR:      AURELIANO

CAGLIARI – LECCE    Lunedì 16/02 h. 20.45

FELICIANI

LO CICERO – MOKHTAR

IV:     BONACINA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      GUIDA