Atalanta, De Ketelaere si è operato: il fantasista salterà il Napoli

Contrariamente a quanto si potesse pensare inizialmente, Charles De Ketelaere non starà fuori troppo a lungo. Il belga è stato operato oggi al menisco, ma l'intervento a cui è stato sottoposto non è così invasivo e di conseguenza questo gli comporterà "solo" un mese o poco più di stop. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il fantasista dell'Atalanta rimarrà ai box almeno fino al 12 marzo, dopodiché molto dipenderà dalle risposte che lui stesso darà durante la fase di recupero.

Quali partite salterà dunque il classe 2001? Nella migliore delle ipotesi ne perderà 7-8, ma è difficile sbilanciarsi oggi. Certo è che sarà una tegola importante per Palladino perché sono in programma 6 big match, tra cui quello contro il Napoli, fino al 15 del prossimo mese e giocarli senza De Ketelaere è sicuramente un aspetto negativo. Di seguito l'elenco dei match a cui non prenderà parte: