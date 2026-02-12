Ufficiale Lazio, Sarri sorride: escluse lesioni per Pedro, il report medico

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Tanta paura, ma nulla di più. A rassicurare sulle proprio condizioni, dopo l'uscita in barella nel primo tempo della sfida al Bologna e la visita in ospedale che ha scongiurato fratture, ci ha pensato lo stesso Pedro. L'attaccante laziale, in un post sui propri social, ha sottolineato come il suo infortunio "fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata.

Orgoglioso di tutti", le sue parole. Lo spagnolo, uscito dal campo su una gamba sola per l'infortunio alla caviglia e sorretto dallo staff medico, ha inoltre ringraziato i tifosi del Bologna, che lo hanno applaudito mentre lasciava il terreno di gioco, "per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio". (ANSA).