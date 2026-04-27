Ufficiale

Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: Sarri cambia, Runjaic con Zaniolo-Gueye

Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: Sarri cambia, Runjaic con Zaniolo-GueyeTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte di formazione per il match dell'Olimpico tra Lazio e Udinese, posticipo della 34ª giornata di Serie A.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin.
A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Dele Bashiru, Pedro, Tavares, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek, Marusic
Allenatore: Maurizio Sarri

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye.
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller, Vinciati
Allenatore: Kosta Runjaic