Ufficiale

Lazio - Verona, le formazioni: le scelte di Sarri e Zanetti

Lazio - Verona, le formazioni: le scelte di Sarri e ZanettiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:55Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Hellas Verona, posticipo della seconda giornata di Serie A in programma all'Olimpico alle 20.45.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Harroui, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Paolo Zanetti.