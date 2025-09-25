Leao e Nkunku subito dentro con il Napoli? La strategia di Allegri è chiara

vedi letture

Rosa ampia per il Milan che si appresta ad affrontare il Napoli. Il 3-5-2 con Pulisic e Gimenez in avanti funziona ma presto sarà anche il turno di Leao senza dimenticare Nkunku, in gol in Coppa Italia. Col Napoli entrambi andranno in panchina ma presto arriverà anche il loro momento. Secondo Il Corriere dello Sport Leao e Nkunku saranno i titolari del Milan del prossimo futuro.

Certo, fare a meno di questo Christian Pulisic sarebbe un autogol clamoroso, ma chissà che addirittura i tre non possano cominciare a convivere. In questo discorso Santiago Gimenez rischia di restarne fuori, ma dopo il gol ritrovato contro il Lecce il Bebote può ufficialmente cominciare il suo percorso di ricostruzione.