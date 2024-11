Lecce, Giampaolo si presenta: "Voglio giocare a calcio e avere palla più dell'avversario"

Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Lecce in sostituzione dell'esonerato Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione alla stampa.

Con quale stato d'animo torna in campo?

"Due anni sono tanti, però dopo una prima pausa ho ripreso a lavorare. Il lavoro è anche mentale, simulare di essere in campo. Nell'ultimo anno ho lavorato in smart working. Ho visto il Lecce, non dal vivo ma in TV durante questo campionato. L'ho rivisto in questi giorni, nel dettaglio. I calciatori prima di giudicarli bisogna allenarli. Ho grande entusiasmo. Bisogna entrare in un ambiente nuovo quindi devo capire il prima possibile e poi saprò rispondervi sui singoli".

Perché ha detto sì al Lecce?

"Lecce per me è una grande opportunità. Ritengo ci siano calciatori che abbiano le caratteristiche per esprimere il mio pensiero. È un sì motivato da argomenti tecnici. Avevo proposte all'estero, un estero che aveva solo un sapore economico e non tecnico. Corvino mi ha chiesto di lavorare. Mi ha parlato di Lecce come una città bellissima".

Quali saranno i tratti caratteristici del Lecce di Giampaolo?

"Voglio giocare a calcio. Se ha un possesso palla superiore significa che ho la palla più dell'avversario. Per giocare a calcio ci vogliono conoscenze e qualità tecniche. Credo che ci siano qualità tecniche in questa squadra. Per me più sei lungo e più corri, per dirne una".

Se si dovesse descrivere con un aggettivo?

"Sono in cerca di riaffermare le mie idee di calcio e questa squadra, questo club, questo ambiente mi stanno dando una opportunità".