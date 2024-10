Lecce, Gotti ha già in testa il Verona ma c'è un obiettivo per la trasferta al Maradona

Cancellare in fretta il ko con la Fiorentina ed affrontare dignitosamente il Napoli col pensiero già rivolto a martedì contro l’Hellas, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sull'obiettivo del Lecce per la trasferta al Maradona. La squadra di Gotti, reduce dalla goleada subita dalla Fiorentina, deve fare i conti anche con diverse assenze:

"Mancherà Guilbert e per la sostituzione scelta 'sub iudice Jean o Pelmard, non so se entrambi i ragazzi hanno i 90’ nelle gambe sarà il campo a dirlo'. Gotti ammette che fatalmente nelle altre scelte terrà conto dell’incontro ravvicinato col Verona: 'Si, ma per quanto concerne le situazioni più incerte sotto il profilo della condizione. Infatti, non posso rischiare chi sta meno in forma e cercherò di arruolare tutti quelli che è possibile arruolare'. Perciò, scontato Dorgu al posto dello squalificato Gallo, è probabile che Banda e Rebic si alternino in campo per averli pronti martedì: sul fronte destro d’attacco invece resta il dubbio Morente-Oudin".