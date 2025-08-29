Lecce-Milan, le formazioni: Camarda alla prima da ex, Allegri con un attacco inedito
Sono state rese note le formazioni ufficiali per la sfida del Via del Mare tra Lecce e Milan, valida per la seconda giornata di campionato. Nei padroni di casa, Francesco Camarda gioca da titolare la prima partita contro la sua ex squadra. Sponda rossonera, Max Allegri a causa delle emergenze si affida al duo d'attacco inedito Saelemaekers-Gimenez. Di seguito le formazioni ufficiali.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Dramè; Morente, Camarda, Pierotti.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Álex Sala, Stulic, Berisha, Ndri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers, Gimenez.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi, Balentien.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Serie A Enilive 2025-2026
