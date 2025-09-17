Lookman-Atalanta, la guerra continua: fallita la missione di pace di Pagliuca

Niente convocazione per la gara di Parigi per Ademola Lookman. Ne scrive il portale Tuttomercatoweb, che spiega come due estati fa proprio il Paris Saint-Germain aveva messo sul piatto circa 20 milioni per il nigeriano, offerta però ritenuta insufficiente rispetto ai 40 richiesti dall’Atalanta. Da allora il cerchio non si è mai chiuso.

In questa sessione estiva è stato l’Inter a flirtare con l’attaccante nigeriano, ma anche in quel caso la trattativa non ha avuto sbocchi: niente Milano, anzi, un’estate nomade per Lookman, tra Algarve, Londra e infine il rientro a Zingonia senza mai scendere in campo. Neppure la recente visita di Stephen Pagliuca a Bergamo, con l’obiettivo di costruire una sorta di “missione di pace”, è servita a riavvicinare le parti. Così, per Lookman non è arrivata la convocazione per il PSG, ennesimo capitolo di una vicenda che resta in sospeso.