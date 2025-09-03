Lookman, la scelta dall'Atalanta è fatta (almeno fino a gennaio)

Ademola Lookman pare destinato a restare all'Atalanta, almeno fino a gennaio. Il club di Bergamo ha inserito il nigeriano anche in lista UEFA per la Champions League, dopo che il suo passaggio all'INter era saltato. Ne parla Fabrizio Romano via X conferma:

"Per Ademola Lookman non è mai stata presa in considerazione l'opzione di trasferirsi nella Super League turca. È stato inserito nella lista dei convocati dell'Atalanta per la Champions League. L'Atalanta non ha nemmeno preso in considerazione la proposta del Bayern di prestito con diritto di riscatto nelle ultime 48 ore di mercato".