Lookman, rischio beffa per l'Inter? Da Bergamo: "Spunta una big inglese"
L'affaire Ademola Lookman si arricchisce di una nuova pretendente: l'Arsenal. È quanto scritto da L'Eco di Bergamo in prima pagina, che sottolinea come nonostante l'Inter sia l'assoluta favorita per accaparrarsi il giocatore in uscita dall'Atalanta, anche i Gunners di Arteta avrebbero messo nel proprio mirino il nigeriano e starebbero cercando di capire attraverso i propri uomini di mercato la fattibilità dell'operazione.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
