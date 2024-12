Lutto in casa Fiorentina, Palladino non ci sarà oggi contro il Bologna

vedi letture

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, non sarà in panchina questo pomeriggio nel match che i viola giocheranno al Dall'Ara contro il Bologna. Il tecnico viola questa mattina ha perso la madre e per questo motivo non potrà guidare la squadra. Al suo posto, come appreso da Firenzeviola.it, ci sarà il vice Stefano Citterio, che aveva già guidato la squadra nel 6-0 contro il Lecce.

"Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa".