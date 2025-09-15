Maignan e Pavlovic a rischio per il Napoli? Le prime indiscrezioni sui loro infortuni

Sospiro di sollievo, parziale, in casa Milan, per le condizioni di Mike Maignan, uscito per infortunio muscolare nella sfida giocata domenica sera a San Siro contro il Bologna. Arrivano infatti gli aggiornamenti dalla redazione di MilanNews.it:

"Nella mattinata odierna Mike Maignan e Strahinja Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. I due calciatori saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica". Ricordiamo che il prossimo 28 settembre è in programma a San Siro il big match tra la squadra di Allegri e quella di Conte, bisognerà dunque capire se i due calciatori saranno a disposizione per quella data.