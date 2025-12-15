La Roma torna nel trenino di testa, Como sconfitto di misura: Diao ko

La Roma domina a lungo all’Olimpico e supera di misura il Como grazie a un gol decisivo di Wesley al 60’. I giallorossi controllano il match con intensità, pressing e qualità, mentre la squadra di Fabregas fatica a trovare riferimenti offensivi, anche a causa dell’assenza di una vera punta e dell’infortunio di Diao. Nel primo tempo la Roma crea diverse occasioni, soprattutto con Wesley e Ferguson, ma manca precisione sotto porta. Il Como prova a restare in partita affidandosi a ripartenze sporadiche, chiudendo la prima frazione senza subire gol ma soffrendo costantemente.

Nella ripresa il copione non cambia e, dopo un gol annullato a Cristante, arriva la giocata che decide l’incontro: su assist di Soulé, Wesley scarica un destro preciso e imprendibile che vale l’1-0. Il Como tenta una reazione con Nico Paz e Douvikas, ma manca lucidità negli ultimi metri. Nonostante i cambi e qualche tentativo nel finale, gli ospiti non riescono a pareggiare. La Roma conquista così un successo pesantissimo che la porta a un solo punto dal Napoli di Conte, mentre il Como incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta fuori dalla zona Europa.