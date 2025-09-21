Massima allerta a Roma per il derby: sequestrate mazze e aste con viti

Clima di massima allerta a Roma in vista del derby, che si giocherà alle 12.30 per questioni di ordine pubblico dopo gli scontri della scorsa stagione. Per ora, non se ne registrano di nuovi in mattinata, complice lo spiegamento di forze dell’ordine. Nei vari controlli effettuati, secondo quanto riferito dall’AdnKronos, gli agenti hanno sequestrato mazze e aste rinforzate con lame e viti a piazza Mancini.

Gli oggetti sono stati rinvenuti in una perquisizione e sarebbero stati nascosti nella notte dai gruppi ultras.

Le strade chiuse oggi a Roma, prima, durante e dopo la partita, sono le seguenti:

viale Tor di Quinto (nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz);

lungotevere Maresciallo Diaz (tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis);

ponte Duca d’Aosta;

lungotevere Cadorna;

lungotevere Fellini;

piazzale Maresciallo Giardino;

lungotevere della Vittoria e Oberdan.