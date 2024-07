Milan, altra tegola dopo Florenzi: Sportiello rischia di operarsi

Arrivano pessime notizie per il Milan dal ritiro di preparazione estiva: dopo il gravissimo infortunio di Alessandro Florenzi, che nell'amichevole contro il Manchester City ha rimediato la lesione del legamento crociato e del menisco, i rossoneri perdono anche Marco Sportiello che sarà ai box per almeno due mesi.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il secondo portiere rossonero in hotel a New York si è procurato un serio taglio alla mano sinistra che lo costringerà a fermarsi per oltre due mesi. Sono in corso accertamenti per definire la prognosi e stabilire se sia necessario o meno un intervento chirurgico.